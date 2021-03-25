AstraZeneca знизила показник ефективності COVID-вакцини з 79% до 76%: захист від важких або критичних форм хвороби залишається 100%

Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія в США звинуватила AstraZeneca в подачі неточних даних з метою просування безпеки своєї вакцини.

Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19, знизивши його до 76%, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76%.

Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія у США звинуватила AstraZeneca у подачі неточних даних з метою просування безпечності своєї вакцини. Група заявила, що компанія не врахувала деякі випадки COVID-19 в дослідженні, і це може підірвати довіру до наукових висновків.

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AstraZeneca заявила, що планує запросити дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях в США у найближчі тижні. Компанія також підтвердила, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, на 100% ефективна проти важких або критичних форм хвороби. Також йдеться про те, що вакцина показала ефективність 85% серед дорослих віком 65 років і старше.