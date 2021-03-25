В Україні змінилися правила видачі автомобільних номерів

Кожен сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби номерні знаки тільки своїй області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

"Номерні знаки завжди були і є візитівкою кожного транспортного засобу. Вони є необхідною частиною будь-якого авто. В Україні не дозволено їздити без розпізнавальних знаків. Тому кожен власник намагається отримати "красиві" номерні знаки відповідного регіону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що МВС України прийнято наказ від 02 березня 2021 року № 166, який набуває чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначені правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик.

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Основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу. Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області.

Зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

"Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих витрат: матеріальних на виготовлення і логістичних на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів. У кінцевому результаті це призведе до економії бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Сервісні центри МВС постійно на зв’язку: із запитаннями, подяками та скаргами до Головного сервісного центру МВС можна звертатися за телефоном (044) 290 19 88. Також консультації надаються на офіційній сторінці в Facebook, а відповіді на поширені питання та новини сервісних центрів МВС можна знайти на сайті.