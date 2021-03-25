Бізнесу і працівникам у "червоних" зонах виплатять по 8 тис. грн і додатково суму з місцевого бюджету, - заступник голови ОП Тимошенко

Кількість областей, які опинилися в "червоній" зоні буде збільшуватися, тому в ОП планують використовувати новий механізм компенсацій бізнесу і працівниками під час карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Ця тема стала пріоритетною у вівторок на підготовчому засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад – органу, який уже став якісно новим майданчиком для ефективної координації дій з тим, щоб враховувати інтереси мешканців і великих міст, і маленьких селищ", - зазначив заступник голови ОП.

За його словами, не виключено, що в Україні кількість областей, які опиняться в "червоній зоні", буде збільшуватися. Саме тому зараз планують використовувати новий механізм компенсацій.

"З коштів державного бюджету виплачується 8000 гривень, також за рахунок місцевого бюджету додається ще сума, розмір якої повинен визначити орган місцевого самоврядування. Заявки, як і в грудні-січні, будуть прийматися через додаток "Дія". Упевнений, що центральна влада свої зобов'язання виконає. Чекаємо підтримку лідерів місцевих громад", - наголосив Тимошенко.

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Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що одним із пріоритетів президентської програми є розвиток медичної інфраструктури. Планується, що в 2021 році буде побудовано або реконструйовано 177 приймальних відділень у лікарнях, які одночасно обладнуються сучасною медичною технікою для швидкого порятунку хворих.