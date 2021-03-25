Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков

У Верховній Раді немає зареєстрованих проєктів постанов про звільнення будь-кого з міністрів, зокрема керівника Міністерства охорони здоров'я України Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в програмі "Здорова політика" на Українському радіо заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Щодо розмов про відставку Степанова. Вони тривають доволі давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті. Але станом на сьогодні щодо жодного з міністрів немає реальних проєктів постанов про їхнє звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром у залі. І я не впевнений, що найближчим часом вони також з'являться", - зазначив глава парламенту.

При цьому він переконаний, що такі процеси, як відставка міністра охорони здоров'я, "не підуть на користь під час одержання вакцини і під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу".

Водночас спікер наголосив, що в Україні "є великі проблеми" з вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19.

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