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Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков

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Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков
У Верховній Раді немає зареєстрованих проєктів постанов про звільнення будь-кого з міністрів, зокрема керівника Міністерства охорони здоров'я України Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в програмі "Здорова політика" на Українському радіо заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Щодо розмов про відставку Степанова. Вони тривають доволі давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті. Але станом на сьогодні щодо жодного з міністрів немає реальних проєктів постанов про їхнє звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром у залі. І я не впевнений, що найближчим часом вони також з'являться", - зазначив глава парламенту.

При цьому він переконаний, що такі процеси, як відставка міністра охорони здоров'я, "не підуть на користь під час одержання вакцини і під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу".

Водночас спікер наголосив, що в Україні "є великі проблеми" з вакцинацією проти коронавірусної хвороби COVID-19.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Если это правительство не уйдет в отставку,к осени будет полный атас и капздец
  • Женя Калаш
    Пока он устраивает ОП Зе в схемах по распилу бабла на "секретные " закупки типа вакцин. Потом на него можно будет всех "собак повесить", а он свалит. договорняк.
  • Ptyburdukov
    ... ищут пожарные, ищут милиция, ищут не могут найти... (с)
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