Запроваджувати тотальний локдаун в Україні на сьогодні недоцільно, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним запровадження жорстких карантинних обмежень на території всієї України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив в ефірі "Українського радіо".

"Станом на сьогодні ми не плануємо запроваджувати повний локдаун ... Запроваджувати по всій державі повний карантин на сьогодні недоцільно", - наголосив спікер.

Разумков розраховує на те, що для запровадження "повного локдауну" в Україні не буде необхідності, але "реакція має бути адекватною тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед Українською державою".

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