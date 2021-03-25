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Запроваджувати тотальний локдаун в Україні на сьогодні недоцільно, - Разумков

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Запроваджувати тотальний локдаун в Україні на сьогодні недоцільно, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним запровадження жорстких карантинних обмежень на території всієї України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив в ефірі "Українського радіо".

"Станом на сьогодні ми не плануємо запроваджувати повний локдаун ... Запроваджувати по всій державі повний карантин на сьогодні недоцільно", - наголосив спікер.

Разумков розраховує на те, що для запровадження "повного локдауну" в Україні не буде необхідності, але "реакція має бути адекватною тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед Українською державою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Вася Ветров df1d9b32
    Все смерти,на вашей совести ,если она у вас есть.локдаун уже неделю назад надо было ввести
  • Підлога Маккартні
    а что важнее: паска второго или шашлыки первого?
  • Вла
    сусідні держави вже ввели, а ви все вагаєтеся, бо самі розумні?
    будете вводити, коли буде запіздно.
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