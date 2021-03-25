Німеччина живе в новій пандемії, - Меркель про поширення "британського" штаму коронавірусу

ФРН переживає "нову пандемію" COVID-19 через поширення "британської" мутації вірусу, яка заразніша й агресивніша.

Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, виступаючи з урядовою заявою в бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"По суті, ми живемо в новій пандемії, і дія попередніх локдаунів, якби у нас був тільки старий вірус, було б сьогодні таким, що у нас би в Німеччині зараз індекс зараження був би набагато менше 50 (нових випадків на 100 тис. чол.). Цього не відбувається, тому що ця (британська) мутація агресивніша і заразніша", - сказала Меркель

Уряд хоче почати пом'якшення суспільних обмежень тільки тоді, коли зростання зараження за сім днів становитиме менше 50 нових випадків коронавірусу на 100 тис. осіб.

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"Ми перебуваємо у фазі наростального зростання", - додала Меркель.