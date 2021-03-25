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Степанов про припинення експорту Індією CoviShield: Справді, є проблема, працюємо над її вирішенням за різними каналами

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Степанов про припинення експорту Індією CoviShield: Справді, є проблема, працюємо над її вирішенням за різними каналами
Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не припиняємо працювати з індійськими партнерами щодо відвантаження законтрактованих і проплачених вакцин AstraZeneca CoviShield. Дійсно, є проблема з отриманням дозволу на експорт вакцин. Ми працюємо по різних каналах, і Прем'єр-міністр, і Президент країни. ...Ми повинні були отримати до кінця березня ще 1,5 млн доз. Ми очікуємо дозволу на експорт вакцин", - сказав Степанов.

Водночас міністр додав, що є нерозуміння з боку індійського уряду щодо тієї дискусії, яка розпочалася в Україні стосовно вакцини, виробленої на потужностях індійського Інституту сироватки крові.

Читайте також: Індія призупиняє експорт вакцини CoviShield виробництва AstraZeneca, щоб забезпечити власне населення, - ЗМІ

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Береза: Высшая мерзость - знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. Радуцкий намеренно соврал всем нам о новой партии вакцины CoviShield
    25.03.2021, 10:21 • 586 • https://uainfo.org/blognews/1616658337-bereza-vysshaya-merzost-eto-znat-pravdu-i-vse-ravno.html#mc-container 0

    Высшая мерзость - это знать правду и все равно врать, чтоб снять с себя ответственность. И сегодня один из слуг, а именно Михаил Радуцкий намеренно соврал всем нам. Он заявил, что поставка новой партия вакцины CoviShield в Украину может быть отложена на определенный срок из-за активной информационной кампании, развернутой против индийской вакцины в Украине. И это заявил глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. А заявил он подобное, после того, как появилась https://uainfo.org/blognews/1616635051-indiya-priostanovila-eksport-vaktsiny-astrazeneca-dlya-uvelicheniya.html информация от Reuters .
    Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5916517971707593 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
    "Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
    Согласно данным Министерства иностранных дел Индии, с четверга, 25 марта, поставки вакцины от COVID-19 за границу приостановлены, поскольку страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации населения.
    Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616635051-indiya-priostanovila-eksport-vaktsiny-astrazeneca-dlya-uvelicheniya.html Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca для увеличения темпов вакцинации населения - Reuters
    Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время», - сказал один из источников.
    Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти для этих целей заказали у Serum Institute of India около 141 млн доз.
    "Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - добавил собеседник агентства.
    Этот шаг также повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India. При этом индийский производитель уже задержал поставки препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию."
    Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1616599369-postavku-covishield-v-********-mozhut-vidklasti-nardep.html Поставку CoviShield в Україну можуть відкласти - нардеп
    И, зная это, Радуцкий врёт нам в лицо. Это отвратительная мерзость, совмещённая с трусостью, признать, что именно https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoUaeqpQAN1XY4vPmqjKSBjjyWcVmMEU-x86MO2OB7p7igjHvCiILUDFs9Sh-w9XJYPwo1ybUrHv4ZvBktsQFcVLs5UsBC8yXGW8ZyrQG7ZKMpwL5kdrqHp3s-I1rpgUI&__tn__=*NK-R #моносброд , Зеленский и Кабмин изначально провалили все, что связано с вакцинацией в Украине из-за своих глупости, некомпетентности и алчности. Да, вина на них. И теперь, чтоб снять с себя ответственность и подтолкнуть людей к вакцинации Синоваком, мол ничего другого нет, эти мерзавцы сейчас манипулируют информацией и врут всем нам.
    Вот как к ним относиться после этого?
  • Eutectic
    Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам - Цензор.НЕТ 9482
  • Alex Newman
    Половини розграбованого Ковідного Фонду вистачило би на вакцину Pfizer для 40 млн. українців !!! ЗЕбанда грабує Україну, знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу !
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