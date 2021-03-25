Степанов про припинення експорту Індією CoviShield: Справді, є проблема, працюємо над її вирішенням за різними каналами
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Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини проти коронавірусу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не припиняємо працювати з індійськими партнерами щодо відвантаження законтрактованих і проплачених вакцин AstraZeneca CoviShield. Дійсно, є проблема з отриманням дозволу на експорт вакцин. Ми працюємо по різних каналах, і Прем'єр-міністр, і Президент країни. ...Ми повинні були отримати до кінця березня ще 1,5 млн доз. Ми очікуємо дозволу на експорт вакцин", - сказав Степанов.
Водночас міністр додав, що є нерозуміння з боку індійського уряду щодо тієї дискусії, яка розпочалася в Україні стосовно вакцини, виробленої на потужностях індійського Інституту сироватки крові.