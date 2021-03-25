Новини

За використання снайперської сили на Донбасі мусить бути підвищена відповідальність, - Єрмак

7 03152
За використання снайперської сили на Донбасі мусить бути підвищена відповідальність, - Єрмак
Більшість смертей українських військових останнім часом сталися саме від рук снайперів російсько-окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єрмак заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За словами Єрмака, на минулій відеоконференції політичних радників Нормандського формату, яка відбулася 18 березня, Україна закликала негайно скликати - в будь-який час, у будь-якому форматі - позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, на якому сторони підтвердили б, що є готовність до повернення до повноцінного режиму припинення вогню.

"Ми пропонували розглянути і проаналізувати весь період, протягом якого він діяв, ухвалити рішення, які б унеможливили снайперську стрільбу. Нагадаю, що більшість смертей українських військових останнім часом сталися саме від рук снайперів. За використання снайперської сили мусить бути підвищена відповідальність", - наголосив глава ОП.

Єрмак додав, що Україна готова до проведення як позачергового засідання підгрупи з безпеки і наполягає на цьому.

Також читайте: Єрмак про ситуацію на Донбасі: Не можна сказати, що перемир'я зірвалося, але є тенденція до загострення ситуації

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Serg Sergeev
    Я что то пропустил?
    А шо рашка и луганда хоть раз за смерть украинцев отвечали?
    Шо то этой тупой балаболки ермака слишком много стало.
  • Вла
    Іксперд мамкін, завхоз та шпигун на "довєріі", снайперську силу завжди подавляли контрснайперською.
    А ви, гніди, контрснайперські заходи заборонили.
    Тому вся відповідальність на вас!
  • Zelya Vsyo
    За использование снайперской силы на Донбассе со стороны Украины должна быть повышена ответственность. Вот что он имел в виду- чтобы его родным парашникам украинцы шкурки не попортили.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини