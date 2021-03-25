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Головний санлікар Ляшко вилікувався від коронавірусу: Перебіг хвороби був легким, без ускладнень

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Головний санлікар Ляшко вилікувався від коронавірусу: Перебіг хвороби був легким, без ускладнень
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вилікувався від коронавірусу і повернувся до роботи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і прогнозував, перебіг хвороби був легким, без ускладнень… Навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все одно хвороба протікає легше", - написав Ляшко.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Alex Newman
    Главный санврач Ляшко излечился от коронавируса: Болезнь протекала легко, без осложнений - Цензор.НЕТ 3400
  • Vasyl Shevchenko
    якесь чудочудесне.. вся зевлада виліковується за три дні, а всим інщим або локдаун, або смерть..
  • AbOriginal_UA
    Автогонщик заехал в смотровую яму гаража...
    Повара пропоносила от сваренной им каши...
    Педиатр лечит себе горло слабительным...
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    Главный санврач подхватил заразу во время карантина!!!
    П.С. Это всё, что надо знать про уровень лиц, возглавляющих медицину !
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