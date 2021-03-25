Головний санлікар Ляшко вилікувався від коронавірусу: Перебіг хвороби був легким, без ускладнень
2 54424
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вилікувався від коронавірусу і повернувся до роботи.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і прогнозував, перебіг хвороби був легким, без ускладнень… Навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все одно хвороба протікає легше", - написав Ляшко.