Головний санлікар Ляшко вилікувався від коронавірусу: Перебіг хвороби був легким, без ускладнень

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вилікувався від коронавірусу і повернувся до роботи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і прогнозував, перебіг хвороби був легким, без ускладнень… Навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все одно хвороба протікає легше", - написав Ляшко.

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