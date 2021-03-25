США уважно спостерігають за діями Росії на Донбасі, - Держдеп

Сполучені Штати Америки уважно спостерігають за діями Росії на сході України і готуються проявляти велику дипломатичну активність на цьому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент в інтерв'ю "Голосу Америки"

Він зазначив, що у США дуже стурбовані інформацією про ескалацію ситуації на сході України, зокрема, повідомленнями, які з'являються у відкритих джерелах, про дії на лінії зіткнення, нові траншеї біля старого аеропорту, закриття пунктів пропуску та гуманітарного доступу.

"Ми уважно спостерігаємо і, безумовно, плануємо надсилати сигнали за потреби. Я думаю, що головне - це наші очікування щодо Росії… Президент Путін і Росія повинні виконати ті зобов'язання, які Путін взяв на себе в лютому 2015 року, шість років тому. Повне припинення вогню, відкликання російських військ з України, і відновлення Україною контролю над своїм кордоном. Нині, сім років потому, Росія не виконала своїх зобов'язань", - сказав Кент.

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На запитання, чи планують США бути активнішими в переговорах з Росією у Нормандському чи інших форматах, він зазначив, що коли будуть заповнені вакансії у Державному департаменті, всі працівники отримають щеплення і зможуть відновити подорожі, "ви побачите активнішу дипломатію США в цьому напрямку".