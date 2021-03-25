Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

27% опитаних жителів України готові зробити щеплення вакциною від коронавірусу Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що початок кампанії з вакцинації кілька актуалізувало бажання робити щеплення від коронавірусу: зараз 38% готові платно зробити щеплення, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%. Це дещо більше, ніж минулого місяця (у лютому були готові 32% і 39% відповідно). У той же час половина не готова вакцинуватися навіть безкоштовно.

Разом з тим, згідно з опитуванням, якщо держава буде страхувати від побічних ефектів, готовність безкоштовно робити щеплення зростає до 57%, 40% - все одно не готові.

Зробити щеплення вакциною COVIESHIELD висловили готовність 27%. Не хочуть робити щеплення цим препаратом - 67%. Хоча в цілому щепитися від COVID-19 більше готові старші опитані, в готовності робити щеплення COVIESHIELD ця тенденція зникає, особливо в категорії старших жінок. В цілому ті, хто не бояться захворіти, вірять в міфи про коронавірус і вакцину, менш готові вакцинуватися будь-якою вакциною.

71% опитаних думають, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі, не згодні з цим – чверть. Характерно, що половина (!) з тих, хто не готовий вакцинуватися вірять, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі.

Близько третини опитаних думають, що більшість або всі вакцини безпечні, водночас, майже половина вважають, що безпечні лише деякі вакцини, ще 16% - вважають, що всі вакцини небезпечні.

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Головними причинами чому люди не хочуть вакцинуватись від коронавірусу в Україні опитані вважають недовіру вакцині, яка зараз завезена та страх побічних ефектів (близько половини). Кожен п’ятий назвав причиною недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу. 13% – недовіра до вакцинації як такої.

55% згодні, що вакцини придумали аби захистити людей, але 38% думають, що вакцини - це заробіток на людях та спосіб їх контролю.

"Хоча оцінка ефективності вакцинації в світі оптимістична, ставлення до вакцинації в Україні дуже скептичне. Середня оцінка процесу вакцинації в Україні – 2,3 по п’ятибальній системі. Чверть оцінили процес вакцинації в країні як жахливий, третина як поганий і ще третина як середній. Менше 10% оцінюють процес вакцинації добре або відмінно ", - йдеться в повідомленні.

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У той же час 46% вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе Міністр охорони здоров’я. 16% – Президент, 15% – Головний санітарний лікар, 11% – Верховна Рада, 4% – Прем’єр-міністр. За місяць зменшилася оцінка відповідальності Президента, натомість зросла щодо Головного санітарного лікаря.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р. Проект здійснено на замовлення Форуму здоров'я Зоряни Скалецької.