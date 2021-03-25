Зарплата, пенсія, соцдопомога і відчуження нерухомого майна: Таран задекларував 2 млн грн доходів за 2020 рік

Міністр оборони України Андрій Таран зазначив 2 млн 1 тис. 59 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік.

Зокрема, його заробітна плата становить 688 779 грн, пенсія - 210 507 грн, соціальна допомога - 21 688 грн, дохід від відчуження нерухомого майна - 1 080 000 дол. і банківські відсотки - 85 грн, а його дружина за минулий рік задекларувала 131 472 грн доходів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Окрім того, він зазначив 142 293 грн на банківських рахунках, а також $49 тис. і 11 тис. євро готівки, а його дружина - 4370 грн на банківських рахунках і 110 тис. грн готівки.

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У власності міністра є квартира (100,5 кв. м) у Києві та в користуванні номер у готельному комплексі (130 кв. м) у Києві, а дружина володіє земділянкою (1,012 кв. м) у с. Дмитрівці Київської області.

Крім того, Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, дружина - Infinity G35 2007 року випуску.

Як повідомлялося, Таран задекларував 507 тис. грн доходів за 2019 рік.