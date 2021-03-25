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Включення вакцини проти COVID-19 до списку обов'язкових для школярів було б правильним рішенням, - освітній омбудсмен Горбачов

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Включення вакцини проти COVID-19 до списку обов'язкових для школярів було б правильним рішенням, - освітній омбудсмен Горбачов
Питання включення вакцини проти коронавірусу до списку обов'язкових для школярів поки не стоїть на порядку денному, проте це було б правильним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За його словами, занепокоєння батьків про можливу реакцію після вакцинації у дітей він розуміє, але наголошує, що саме щеплення є "першим інструментом, щоб забезпечити громадське здоров'я".

"Є наука, є доказова медицина, є світовий досвід, зокрема правовий, який свідчить про те, що формування колективного імунітету проти епідемічних хвороб, інфекційних, є найпершим інструментом, аби забезпечити громадське здоров’я", - зауважив Горбачов.

На запитання, чи буде додано щеплення проти коронавірусу до списку обов’язкових для школярів, освітній омбудсмен сказав: "Я думаю, це рішення мають ухвалювати лікарі. Але, я думаю, це було б правильно. Але ми бачимо, що на тлі останніх повідомлень про заборону експорту вакцин… у нас ще дуже багато попереду, щоб цього досягти (вакцинації школярів. – Ред.)", - додав освітній омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд постановив, що відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини є законним, оскільки "здобувачі освіти мають право на безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Нестр Махно 9250da61
    Жи..ы спят и видят как уколоть наших детей этим дерьмом
  • Меркава
    Горбачьов. Народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Протягом життя опанував понад 20 професій, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 будівельника , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80 дизайнера і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82 програміста .

    Добавив ще одну професію - епідеміолог. Чи має він дітей - невідомо.
  • Меркава
    Твой Пфайзер прошел годы и несколько поколений испытаний, чи ты просто бездетный и тебе по барабану?
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