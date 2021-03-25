Включення вакцини проти COVID-19 до списку обов'язкових для школярів було б правильним рішенням, - освітній омбудсмен Горбачов

Питання включення вакцини проти коронавірусу до списку обов'язкових для школярів поки не стоїть на порядку денному, проте це було б правильним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За його словами, занепокоєння батьків про можливу реакцію після вакцинації у дітей він розуміє, але наголошує, що саме щеплення є "першим інструментом, щоб забезпечити громадське здоров'я".

"Є наука, є доказова медицина, є світовий досвід, зокрема правовий, який свідчить про те, що формування колективного імунітету проти епідемічних хвороб, інфекційних, є найпершим інструментом, аби забезпечити громадське здоров’я", - зауважив Горбачов.

На запитання, чи буде додано щеплення проти коронавірусу до списку обов’язкових для школярів, освітній омбудсмен сказав: "Я думаю, це рішення мають ухвалювати лікарі. Але, я думаю, це було б правильно. Але ми бачимо, що на тлі останніх повідомлень про заборону експорту вакцин… у нас ще дуже багато попереду, щоб цього досягти (вакцинації школярів. – Ред.)", - додав освітній омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд постановив, що відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини є законним, оскільки "здобувачі освіти мають право на безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов'язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля".

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