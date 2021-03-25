В Україну відправлено першу партію китайської COVID-вакцини CoronaVac, - посольство. ФОТОрепортаж

Посольство України в Китаї повідомляє, що до нас у країну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 CoronaVac.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Китаї, передає Цензор.НЕТ.

"В Україну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю. Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня ц.р. в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн вакцин проти COVID-19 "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Зазначена інактивована вакцина, що була 10 березня ц.р. зареєстрована МОЗ України, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо. Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 р. і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо)", - йдеться в повідомленні.

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Раніше група фармкомпаній "Лекхім" (Київ), яка виступає як уповноважений представник китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, повідомила про успішне завершення третьої фази клінічних випробувань вакцини CoronaVac у Туреччині. У "Лекхімі" стверджують, остаточна ефективність вакцини становить 83,5%. При цьому уточнили, що у випробуваннях вакцини в Туреччині взяли участь понад 10 тис. осіб.

"Вакцина запобігла важким формам перебігу захворювання та госпіталізації у 100% випадків", - уточнює компанія.