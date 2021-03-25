Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде. Це абсурд, - Степанов

Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися проти коронавірусу ніхто не буде. Вакцинація в Україні здійснюється на добровільних засадах.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання журналістів після візиту до одного зі столичних пунктів щеплення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з повідомленням, ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають вакцинуватися, він назвав абсурдом.

"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", – наголосив Степанов.

Він також висловив упевненість, що кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли дедалі більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.

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Зазначимо, що раніше народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін запропонував звільняти медиків за відмову вакцинуватися проти коронавірусу.