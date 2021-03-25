Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде. Це абсурд, - Степанов
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання журналістів після візиту до одного зі столичних пунктів щеплення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з повідомленням, ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають вакцинуватися, він назвав абсурдом.
"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", – наголосив Степанов.
Він також висловив упевненість, що кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли дедалі більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.
Зазначимо, що раніше народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін запропонував звільняти медиків за відмову вакцинуватися проти коронавірусу.