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Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде. Це абсурд, - Степанов

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Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде. Це абсурд, - Степанов
Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися проти коронавірусу ніхто не буде. Вакцинація в Україні здійснюється на добровільних засадах.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання журналістів після візиту до одного зі столичних пунктів щеплення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з повідомленням, ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають вакцинуватися, він назвав абсурдом.

"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", – наголосив Степанов.

Він також висловив упевненість, що кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли дедалі більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.

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Зазначимо, що раніше народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін запропонував звільняти медиків за відмову вакцинуватися проти коронавірусу.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Так куда ж увольнять когда их и так не хватает? Только вот отказ медработников вакцинироваться как бы является показателем доверия вакцине.
  • Эдуард Силенко
    Абсурд говорить про Абсурд...... Сюр.
  • Iurii Matiushenko
    Звісно звільняти немає причини, але тих медпрацівників, що відмовились від вакцинації необхідно переводити на ті ділянки, що не передбачають контакту навіть з потенційно хворими на коронавірус. Бо лікарі є одним з можливих шляхів розповсюдження інфекції, і їх професійний обов'язок робити все необхідне, щоб це розповсюдження знизити, а відмова від вакцинування - свідоме рішення, що протирічить цьому. Я думаю, що до роботи з чумою, віспою, малярією та сказом невакцинованих від цих хвороб лікарів чи лаборантів просто не допустили б.
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