На вакцинацію проти COVID-19 усіх охочих двома дозами Україні необхідно від 7 до 13 місяців, - KSE

Україні необхідно чотири-сім місяців на вакцинацію проти COVID-19 всіх охочих першою дозою і 7-13 місяців - на вакцинацію двома дозами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

"В Україні є 572 мобільні бригади, які проводять у середньому приблизно 50 вакцинацій на добу, і 4,25 тис. пунктів щеплень із плановою швидкістю 30 вакцинацій на добу. Мобільні бригади і пункти щеплень можуть проводити приблизно 156,1 тис. вакцинацій на добу, або приблизно 3,5 млн на місяць за максимальної потужності та поточної швидкості вакцинації", - зазначив він.

"Якщо вводити тільки одну дозу різним людям, то для України це потребуватиме з поточним забезпеченням ресурсів і поточною швидкістю вакцинацій від чотирьох до семи місяців. Якщо говорити про повторну вакцинацію, то цей діапазон збільшується і становить від 7 до 13 місяців, залежно від кількості охочих вакцинуватися, яка за різними оцінками коливається від 39 до 65% населення (15-25 млн осіб)", - додав Ганіченко.

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За його словами, якщо готових вакцинуватися в Україні 15 млн, то вакцинація до кінця року видається доволі реальною, але якщо більше, то необхідно збільшувати або потужності, або ефективність вакцинації.

Крім цього, в KSE прогнозують, що до кінця місяця в країні вакцинують приблизно 300 тис. осіб.