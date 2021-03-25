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Уже наступного тижня половина регіонів України можуть опинитися в "червоній" зоні, - KSE

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Уже наступного тижня половина регіонів України можуть опинитися в "червоній" зоні, - KSE
Понад половину регіонів в Україні можуть опинитися в "червоній" зоні епіднебезпеки вже з наступного тижня.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко в ході пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наступного тижня у нас вже понад 50% регіонів можуть бути у "червоній" зоні. Відповідно, наступного тижня ми очікуємо рішення уряду про те, чи буде перевищення 50% регіонів у "червоному" рівні визначальним критерієм для впровадження загальнонаціонального локдауну", - сказав Юрій Ганиченко.

"Від сьогодні Миколаївська та Черкаська області показали перевищення порогів для входження до "червоного" рівня, і очікується, що сьогодні або завтра відбудеться засідання Нацкомісії з ТЕБ та НС, де ухвалять рішення віднести ці регіони до "червоної" зони. Необхідно також впроваджувати додаткові обмеження у Вінницькій області, яка "зростає" вже дуже довгий час, і у Хмельницькій, яка вийшла на один із найвищих рівнів госпіталізації у країні", - додав він.

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За словами Ганиченка, Рівненська, Чернігівська й Тернопільська області також незабаром можуть увійти до "червоного" рівня епіднебезпеки. Водночас ситуація в Івано-Франківській області стабілізується, але там досі найбільша кількість активних хворих.

Крім цього, експерт наголосив, що Україна залишається у п'ятірці країн Європи з найбільш критичною ситуацією щодо COVID-19. "За останні три тижні смертність в Україні досягла пікового значення попередньої хвилі та продовжує сильно зростати. Протягом останніх трьох днів у нас абсолютні максимуми за кількістю добових летальних випадків", - сказав він.

Ганиченко додав, що рівень госпіталізації дещо сповільнився, водночас кількість госпіталізацій на чверть перевищує кількість виписаних хворих.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в ходе пресс-брифинга в Киеве, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3255526\\\\\\\\\

    ну раз Ксеркс наксеркал, то тогда звездный час для Главаря санитаров - Ляшко(не гей, а рвач, ой, врун, блин, короче знает толк в вирусах) - мущинственно борется с поциентами, как на Николаевщине - не было пораженных, но туда приехал Ляшко - и сразу настиг десятки социально опасных несунов вируса
  • Fly Flyiovich
    Ой не факт что ляхи... Судя по подготовке там совершенно не ляхи...
  • Чинганчгук
    это я его так вроде - тонко под..ю )))
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