Намагався врятувати собаку: на Харківщині провалився під лід і потонув 15-річний хлопець
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У середу, 24 березня, на ставку в селі Кучерівка Куп'янського району провалився під лід і потонув 15-річний школяр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській ОДА.
"Близько 10:00 в місцевому ставку провалився під лід і потонув 15-річний хлопчик (учень 9 класу). За свідченнями очевидців, хлопчик намагався врятувати собаку, який вибіг на лід. Тіло загиблого було піднято з води о 17:30", - сказано в повідомленні.
Про долю собаки нічого не повідомляється.