Агент НАБУ Шевченко про підозру СБУ: "Пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати "вагнергейт"
Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Зараз, зіставивши факти, я пов'язую це насамперед з бажанням дискредитувати Вагнергейт. Як відомо, я дав інтерв'ю журналісту Bellingcat Христо Грозєву для його фільму, і тут такий дивний збіг до мене прилетів", - зазначив агент НАБУ.
За його словами, в постанові на обшук у нього вдома було зазначено, що шукають товари військового призначення.
"Слідчий говорив, що вони шукають у мене клістрони - це компоненти зенітно-ракетних комплексів С-300. Потім я дізнався, що також обшуки були проведені на держпідприємстві "Укроборонсервіс", куди вчора компанія відвантажила два комплекти клістронів і ці клістрони були вилучені. Також обшуки були проведені у колишнього заступника директора "Укроборонпрому" генерала Стеценка, у головного інженера "Укроборонсервісу", - розповів Шевченко.
Водночас він зазначив, що підозру йому висунули зовсім за іншими епізодами - там зовсім інші дії інкримінуються.
"Цитую: "Слідчий повідомив про підозру Шевченку Євгену Сергійовичу про те, що він підозрюється в створенні непередбачуванного законами України збройного формування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також в участі у діяльності непередбачуваного законами України збройного формування, тобто вчинення злочину, передбаченого статтею ч. 2ст.28, ч.2 ст.260 ККУ", - додав Шевченко
Повний текст інтерв'ю з Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.