Апеляційний суд Києва підтвердив законність заочного арешту експрезидента Януковича

Київський апеляційний суд підтвердив законність рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

Відповідну ухвалу суд виніс сьогодні, 25 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином суд відмовив у задоволенні апеляції адвокатів на рішення Печерського районного суду Києва від 4 травня 2020 року про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді заочного арешту в справі про зміни до Конституції з метою захоплення влади.

"Постанову, ... якою обрано запобіжний захід Януковичу, .. залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення", - йдеться в рішенні суду.

Суд оголосив резолютивну частину ухвали, повний текст буде оприлюднено 30 березня.

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"Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)", - прокоментував це рішення суду Офіс Генерального прокурора.

Під час судового засідання в четвер захисник Януковича Олександр Горошинський заявив відвід колегії суддів у зв'язку з тим, що судді ухвалювали рішення, пов'язані з розглядом цієї справи. Адвокат нагадав, що сторона обвинувачення раніше заявляла відводи суддям Апеляційного суду у цій справі на тих же підставах, і вони були задоволені.

Сторона обвинувачення зі свого боку зазначила, що не можна говорити про упередженість суддів, оскільки судді ухвалювали різні рішення.

"Умови, на яких були заявлені відводи раніше обвинуваченням і зараз захистом, не дзеркальні ... Об'єктивних даних, які б свідчили про упередженість, захисником не надано", - сказав прокурор у процесі.

Він нагадав, що ця апеляція розглядається вже понад рік, дії захисту спрямовані на подальше затягування розгляду.

Суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід, зазначивши, що висловлені захистом сумніви в об'єктивності суддів не переконливі.

Після цього захист подав клопотання від адвоката Віталія Сердюка про перенесення засідання у зв'язку з тим, що він не може бути присутнім на засіданні з поважних причин - станом здоров'я. Прокурори заперечували проти перенесення засідання, знову вказуючи на спроби захисту затягнути розгляд апеляції.

Суд відмовив у задоволенні цього клопотання і перейшов до розгляду апеляції по суті.