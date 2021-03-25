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Мене підозрюють у створенні ПВК, яка не працювала жодного дня, - агент НАБУ Шевченко

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Мене підозрюють у створенні ПВК, яка не працювала жодного дня, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Євген Шевченко, якого СБУ підозрює у створенні незаконних збройних формувань, розповів, що планував запустити охоронну компанію три роки тому, однак ідея так і не була реалізована.

Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Підозра стосується створення охоронної компанії, яку ми із Семеном (Семенченком. - Ред.) планували запустити три роки тому для роботи за контрактами з Держдепом США щодо охорони об'єктів у Сирії й Афганістані, але ця ідея не була реалізована. Восени 2018 року в нас було кілька зустрічей - в Іраку, в Афганістані, зокрема в Посольстві США в Багдаді з представниками ФБР і ЦРУ, і спочатку все йшло добре. Але вже через місяць, у грудні 2018-го, Трамп заявив, що він виводить контингент і зменшує присутність США в Сирії та Афганістані, після чого американці повідомили, що у зв'язку з цим наше питання не на часі", - пояснив Шевченко.

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Агент НАБУ наголосив, що ПВК не працювала жодного дня, бо не отримала жодного контракту на охорону об'єктів.

"Спочатку ми домовилися, що буде два інвестори в цій компанії, щоб навчити людей, купити амуніцію для охоронної компанії - це я і громадянин Казахстану Сергій Борисенко. Я сказав Семену, що я готовий інвестувати, але тільки за наявності цього договору, коли я, як інвестор, буду розуміти, що мої інвестиції захищені і перша розмова зі мною на цю тему відбулася в серпні 2018-го. І на той момент Семен уже відправляв людей на навчання в Польщу в навчальний центр, який має міжнародну сертифікацію і не перший рік функціонує. І, що цікаво, в цьому ж центрі також проходили навчання спецпідрозділу нашої Нацполіції. Семен був упевнений, що в найближчому майбутньому він зможе отримати контракти в країнах Близького Сходу, де працюють американці і де у них великі замовлення на послуги охоронних компаній. Але особисто я в цих умовах не наважився ризикувати грошима, і сказав, що виконаю свої зобов'язання тільки після підписання контракту на охорону. Однак, наскільки я зрозумів, саме Борисенко на той момент вже інвестував у навчання хлопців і робив це на свій страх і ризик - він забезпечив фінансування, і Семен набрав групу добровольців з-поміж ветеранів для навчання в Польщі, в центр, який має міжнародну сертифікацію охоронних компаній, яку приймають американці", - розповів Шевченко.

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Повний текст інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом з ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не було реалізовано. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко та екснардеп Семен Семенченко.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Зелені знову облажались..
    А стільки шуму створено, скільки галасу...прям сенсація ...
    Отак і сидять Антоненко, Стерненко, інші по липових обвинуваченнях, бо в нас влада , яка мститься патріотам за Майдан.
  • Super Gut
    Обратите внимание, что за 2 года правления сцикливого жиденыша, в Украине не посажен ни один рыг. Скажу больше, при квартальном шуте со всех рыгов сняли обвинения, повыпускали их из сизо, посадили на госдолжности. При этом каждый день против патриотов Украины клепают новые дела. Какое совпадение, правда?!
  • 5 копійок
    Мститься чотирикратний бігун від призову що він поряд з ними гівно на палочці.
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