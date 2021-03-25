Казахський бізнесмен Борисенко хвалився, що "забашляв" СБУ, щоб ті почали кошмарити Семенченка та його оточення, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Шевченко заявив, що з колишнім командиром батальйону "Донбас" Семеном Семенченком він планував створити охоронну компанію, до якої залучив як інвестора громадянина Казахстану, бізнесмена Сергія Борисенка. Пізніше бізнесмен заявив, що його нібито "кинули" і почав вимагати гроші назад.

Про це Шевченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Шевченка, Борисенко "на свій страх і ризик" забезпечив фінансування добровольців з-поміж ветеранів для навчання в Польщі, в центрі, який має міжнародну сертифікацію охоронних компаній, яку приймають американці.

"Курс навчання в цій академії коштує приблизно 4-5 тис. доларів, а Семен відправив туди майже 120 осіб. Тобто пів мільйона доларів пішло лише на навчання людей - великі гроші", - додав агент НАБУ.

Пізніше, розповідає Шевченко, Борисенко написав заяву в СБУ, що нібито Семенченко, Шевченко, а також інший колишній комбат батальйону НГУ "Донбас" Анатолій Виногродський і Сергій Якимович, які також брали активну участь у проєкті охоронної компанії, шахрайським способом нібито видурили з нього мільйон доларів.

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"Я був таким же інвестором, як і Борисенко, але не вливав свої фінанси в проєкт доти, оскільки не бачив можливості укласти цей договір. І я відійшов від цієї ситуації в грудні 2018-го. Ніколи не бачив жодних контрактів, договорів, акцій. Фінансові взаємовідносини, а також оплати за навчання та інші витрати мене ніколи не стосувалися - гроші Семен отримував від Борисенка на ті статті витрат, які вони самі між собою погоджували і до чого я ніколи не мав жодного стосунку", - пояснив Шевченко.

Через пів року, влітку 2019-го, Борисенко написав агенту НАБУ Шевченко СМС: "Ви мене кинули разом із Семенченком - ви аферисти!".

"Я йому відразу зателефонував і сказав: "Чого ти мені смски пишеш? Якщо у тебе є до мене питання і претензії - давай зустрінемося, обговоримо. Ти ж чудово знаєш, що я жодного долара твого не взяв і що у мене не було ніяких намірів, і що Семен взагалі запросив мене як інвестора вже після того, як ви з ним затіяли всю цю тему. І якщо хочеш, то я готовий пройти поліграф у твоїй присутності - мені нема чого приховувати". Але він від моєї пропозиції відмовився, тому як насправді звичайно ж все знає - фінансовим директором у цій охоронній компанії був його син. Тобто Борисенко давав гроші, а його син, будучи фінансовим директором компанії, контролював, на що вони витрачалися. І Сергій чудово знає, що я ніколи не мав стосунку до його грошей", - пояснив Шевченко.

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"Одного разу Борисенко поїхав до Казахстану на місяць, а там якісь платежі (ймовірно, за навчання в Польщі) потрібно було закривати. І Борисенко попросив, щоб я прийняв гроші від нього на свою картку і передав їх Семену. Всього було чотири платежі на загальну суму 95 тисяч доларів, але він точно знає, що ці гроші я після отримання відразу передавав Семену. Але в тій розмові Борисенко мені сказав: "Якщо ти мені повернеш 95 тисяч доларів, то до тебе питань не буде". Я йому кажу: "Ти чудово знаєш, що я ці гроші передав на твоє ж прохання Семену, чому я їх маю тобі повертати?" - зрозумілої відповіді я від нього так і не отримав і історія на час затихла, поки приблизно пів року тому він не похвалився одній людині, з якою я знайомий, що він "забашляв" працівникам СБУ, щоб ті почали кошмарити Семенченка та його оточення, щоб повернути свої гроші. ... У Борисенка були підстави висувати претензії Семену - це їхні фінансові взаємовідносини. І я не розумію, які підстави звинувачувати мене в шахрайстві? Він тоді ще озвучував мені, що "мільйон доларів дав Семену, хочу його отримати назад". Я поставив питання - "Я тут до чого? Я вас не знайомив, не укладав між вами угоду, не знаю деталей вашої угоди і як ви розійшлися - розбирайтеся між собою самі", - розповідає агент НАБУ.

Інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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