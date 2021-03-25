У Миколаєві бракує медиків для лікування хворих на коронавірус. Задіяно весь можливий ресурс, - міськрада

Заклади охорони здоров'я міста Миколаєва, які лікують пацієнтів з COVID-19, повністю забезпечені киснем і медикаментами. При цьому бракує лікарів - у "ковідні" бригади залучають медиків з поліклінік і лікарів інших спеціальностей.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Никвести.

Допомогу пацієнтам з підтвердженим інфекційним захворюванням або з підозрою надають 36 медичних бригад. До складу кожної входять 12 фахівців.

"Якщо площі у нас є, то ресурс медичних працівників, які можуть надавати допомогу хворим, вичерпується. Сьогодні вже складається така ситуація, що в бригадах працюють не лише інфекціоністи, терапевти, реаніматологи. Залучаємо травматологів, опікових хірургів, з поліклінік прийшли кардіологи та ендокринологи. Задіяно весь можливий ресурс, - сказала вона.

У міськраді нагадали, що в місті для пацієнтів із COVID-19 розгорнуто 1010 ліжок, що становить 68% від усього ліжкового фонду. Завантаженість станом на 24 березня становила 83%.

Також дивіться: У ковід-відділеннях Миколаєва закінчилися місця, хворих розміщуватимуть у медцентрі під містом. Проблема із забезпеченням лікарями, - мер. ВIДЕО

За її даними, станом на 24 березня в Миколаєві 68 пацієнтів перебувають у реанімаційних відділеннях, з них 12 - на апаратах швидкої вентиляції легень. Це 8% від усієї кількості госпіталізованих.

Тобто майже кожен десятий пацієнт, якого госпіталізують до закладів охорони здоров'я, проходить через реанімацію, уточнила Шамрай.