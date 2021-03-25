Відправлена ​​в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов

Сьогодні, 25 березня, в Україну буде поставлена ​​перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, закупленої за рахунок державних коштів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні прийде перша партія вакцини Sinovac в 215 тис. доз. Вона вся буде безкоштовною. Це перша партія нашого контракту. Зараз ми намагаємося збільшити кількість вакцин", - сказав він.

Крім цього, МОЗ очікує дозволу уряду Індії на експорт вакцини CoviShield, додав Степанов.

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"Щоб здійснити поставку CoviShield, ми очікуємо дозволу уряду Індії на експорт вакцини. (...) На отримання дозволів негативно впливають і висловлювання наших деяких політиків", - додав міністр.