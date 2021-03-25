Відправлена в Україну партія китайської вакцини куплена за держкошти. Щеплення препаратом будуть безкоштовними, - Степанов
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Сьогодні, 25 березня, в Україну буде поставлена перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, закупленої за рахунок державних коштів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні прийде перша партія вакцини Sinovac в 215 тис. доз. Вона вся буде безкоштовною. Це перша партія нашого контракту. Зараз ми намагаємося збільшити кількість вакцин", - сказав він.
Крім цього, МОЗ очікує дозволу уряду Індії на експорт вакцини CoviShield, додав Степанов.
"Щоб здійснити поставку CoviShield, ми очікуємо дозволу уряду Індії на експорт вакцини. (...) На отримання дозволів негативно впливають і висловлювання наших деяких політиків", - додав міністр.