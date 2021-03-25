Новим штрафам за порушення ПДР - тиждень: найчастіше водії попадалися на перевищенні швидкості, невикористанні пасків безпеки і пияцтво

Патрульна поліція оформила понад 18,3 тисяч протоколів про порушення ПДР, штрафи за які були підвищені тиждень тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції України в Facebook.

Минув тиждень відтоді, як запрацювали нові штрафи за порушення ПДР. Зібрали для вас коротку статистику. Читайте

За цей період поліцейські оформили:

2 241 протокол за ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.

3 149 постанов за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.

8 696 постанов за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год) КУпАП.

570 постанов за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год) КУпАП.

1 969 постанов за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.

531 постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

1 226 постанов за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

"Відповідальність за безпеку на дорогах — обов'язок кожного з нас. І якщо кожен з нас елементарно не порушуватиме ПДР і буде чемним на дорозі — ми зможемо досягнути бажаного результату", - сказано в повідомленні.

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"Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху і бережіть себе", - додали в поліції.

Нагадаємо, опівночі 17 березня почали діяти нові підвищені штрафи і покарання за порушення ПДР. У тому числі і за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.