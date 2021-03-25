Зеленський посилив відповідальність за неправдиве мінування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 березня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Цей документ націлений на суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів і забезпечення економії матеріальних та інших ресурсів органів державної влади, залучених для перевірки неправдивої інформації.

"За даними Національної поліції України, за 2019 рік слідчі розпочали досудове розслідування майже 2 тис. кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 Кримінального кодексу України, що вдвічі більше, ніж у 2018 році. А з січня до березня 2020 року розпочато 213 кримінальних проваджень за цією статтею. При цьому нерідко одночасно повідомляється про мінування десятків об’єктів", - наголошується в повідомленні.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

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Крім того, статтю 259 Кримінального кодексу України доповнено приміткою, якою визначається термін "критично важливі об’єкти інфраструктури".

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування.