Триває спроба дискредитації, оскільки у мене багато ворогів серед впливових корупціонерів в ОП, ГПУ і СБУ, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко, якого СБУ підозрює у створенні незаконних збройних формувань, заявив, що стоїть завдання дискредитувати його як людину, співпрацював з Національним антикорупційним бюро, а також дискредитувати ті антикорупційні розслідування, в яких він проходить свідком.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Слідство щодо мене почалося пів року тому, якраз після того, як я звинуватив у державній зраді Єрмака, який злив спецоперацію ГУР МО щодо арешту "вагнерівців". Слідство йшло дуже мляво, тому що за ці пів року СБУ так і не змогла зафіксувати вчинення мною будь-яких злочинів, які мені інкримінуються, хоча вони понатикали камер у мене вдома, в машині, і прослуховували мій телефон", - зазначив Шевченко.

За його словами, активна фаза почалася відразу після того, як він дав інтерв'ю Христо Грозєву з Bellingcat у справі "вагнерівців".

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"Тобто за пів року нічого так і не знайшли, але надійшла команда "Фас" уже під будь-яким приводом, тому і пройшли обшуки, і вручили підозру, в якій щодо мене немає ніяких фактичних доказів", - додав Шевченко.

Агент НАБУ зазначив, що стоїть завдання дискредитувати його як людину, яка співпрацювала з Національним антикорупційним бюро.

"Дискредитувати ті антикорупційні розслідування, в яких я проходжу свідком. Наприклад, ви писали про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів, який дали люди Злочевського - він був задокументований за моєї участі. І зараз якраз починається чергова спроба знищити НАБУ, звільнити директора НАБУ Артема Ситника, завдяки якому мене за операцію із затриманням хабарника нагородили іменним пістолетом", - підкреслив Шевченко.

"Покопалися, що придумати - і знайшли історію про цю ПВК за 2018 й рік, до якої я не маю ніякого стосунку, яка виникла просто тому, що інвестор дав хабар, ну або просто його використовували як заявника. Семенченка пристебнули. Так що всі ці обшуки і підозри я переважно, звичайно, пов'язую з тим, що у мене дуже багато ворогів серед впливових корупціонерів, які займають високі пости в ОП, ГПУ і СБУ", - підсумував він.

Інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченком для Цензор.НЕТ читайте тут.

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