В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов

Унаслідок вакцинації від COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"У нас не було смертей від вакцинації проти коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Степанов підкреслив, що, згідно з протоколами, кожен такий випадок буде розслідуватися.

Нагадаємо, причиною смерті військовослужбовця, що настала через два дні після щеплення від коронавврусної хвороби COVID-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров'я повідомили в одеській лікарі, де здійснили розтин померлої.

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Смерть військовослужбовця зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області 23 березня.