Ексначальниці департаменту "Привату" Конопкіній призначили заставу в 2,74 млн грн
1 9059
Надію Конопкіну підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн.
Таке рішення виніс Вищий антикорупційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Конопкіну також зобов'язали утримуватися від спілкування з ексглавою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом і його ексзаступницею Людмилою Шмальченко, а крім цього - здати паспорти.
Підозрюваній також заборонено залишати Дніпропетровщину без дозволу слідчого, вона зобов'язана прибути в поліцію, прокуратуру чи суд на кожну вимогу.
Термін дій зобов'язань - до 25 травня 2021 року включно.
Нагадаємо, колишню співробітницю банку разом з іншими особами підозрюють у розтраті понад 136 млн грн.
Зараз Надія Конопкіна займає посаду головного бухгалтера "Акцент-Банку".