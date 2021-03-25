Ексначальниці департаменту "Привату" Конопкіній призначили заставу в 2,74 млн грн

Надію Конопкіну підозрюють у розтраті 8,2 млрд грн.

Таке рішення виніс Вищий антикорупційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Конопкіну також зобов'язали утримуватися від спілкування з ексглавою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом і його ексзаступницею Людмилою Шмальченко, а крім цього - здати паспорти.

Підозрюваній також заборонено залишати Дніпропетровщину без дозволу слідчого, вона зобов'язана прибути в поліцію, прокуратуру чи суд на кожну вимогу.

Термін дій зобов'язань - до 25 травня 2021 року включно.

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Нагадаємо, колишню співробітницю банку разом з іншими особами підозрюють у розтраті понад 136 млн грн.

Зараз Надія Конопкіна займає посаду головного бухгалтера "Акцент-Банку".