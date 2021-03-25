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Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском ситуацію на Донбасі

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Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском ситуацію на Донбасі
25 березня Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.

Про це повідомляє пресслужба Ватикану, передає Цензор.НЕТ.

У ході зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим Престолом і Україною. Сторони обговорили "деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні".

Зазначається, що Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я та драматичної ситуації на сході України. "Було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні пресслужби Ватикану.

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Після бесіди з Папою прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і з секретарем із зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Стрелок
    т.е. внутри страны бардак во всем. а "начальник транспортного цеха" с визитами по церквям заграничным шарится... "олинклюзив"
  • Afanasiy
    Скільки коштувала державі ця безглузда рекламна аудієнція?
  • Ptyburdukov
    - Я решил заняться самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
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