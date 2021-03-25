Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском ситуацію на Донбасі
Про це повідомляє пресслужба Ватикану, передає Цензор.НЕТ.
У ході зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим Престолом і Україною. Сторони обговорили "деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні".
Зазначається, що Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я та драматичної ситуації на сході України. "Було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні пресслужби Ватикану.
Після бесіди з Папою прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і з секретарем із зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.