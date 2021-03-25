Данілов: У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"
Про це в інтерв'ю "BBC News Україна" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно: жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте "щодо вагнерівців", в апараті РНБО немає і ніколи не було. Жодного питання з приводу цих речей не було", - заявив він.
Данілов вважає, що публічно обговорювати роботу розвідки - це "моветон".
"Так не робить жодна країна у світі. Якщо ми говоримо, що ми держава і у нас є потужна розвідка (а вона у нас є), то ми не маємо права говорити про те, де вони працюють, як вони працюють, чим вони займаються - це закрита інформація на 100%", - підкреслив він.
Секретар РНБО також висловив сумнів у тому, що майбутній фільм Bellingcat про провал спецоперації викличе суспільний резонанс.
"Давайте ми відразу зробимо акцент на слові "якщо"(фільм вийде і викличе резонанс. - Ред.). Ми не можемо припущеннями жити - Рада нацбезпеки працює тільки з фактами. А з домислами і припущеннями ми не можемо працювати, тому що РФ нам кожен день "підкидає" нові виклики, на які ми повинні реагувати", - сказав Данілов.
"Що стосується "вагнерівців", то ми взагалі на цю тему не розмовляємо", - додав він.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.