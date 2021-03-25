Новини

Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів

4 96858
Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів
Україна не реагує на те, що США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки не отримувала документів від американської сторони. Дії на рівні держави можливі тільки після цього.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського, а також нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

"Якщо країна у відповідний спосіб буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях, після того можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз кажете. Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути забаганка, ми маємо працювати з документами", — зазначив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов: У РНБО немає жодного документа про "вагнерівців"

За його словами, на сьогодні жодних документів стосовно Коломойського, Дубінського або Деркача в офіційних інституціях України немає. Тому Україна не може офіційно їх розглядати.

"Якщо вони будуть, це вже питання другого порядку", — додав Данілов.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Раньше было "валять дурака", теперь - "валять зебила". Суть та же, только слова разные
  • Gal
    Блііііннн!!! А Приватбанк, то чий банк? Бєня кого в тому банку на мільярди кинув? Американців?! Вам документів ще мало?!!!
    Блін, та то вже повний звіздець....
  • metal35
    ахахах а то Украина сама не знает!что беня стыбрил 5 лярдов баксов!
    зебЫдло вам в рты уже срут на полную!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини