Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів

Україна не реагує на те, що США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки не отримувала документів від американської сторони. Дії на рівні держави можливі тільки після цього.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського, а також нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

"Якщо країна у відповідний спосіб буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях, після того можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз кажете. Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути забаганка, ми маємо працювати з документами", — зазначив Данілов.

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За його словами, на сьогодні жодних документів стосовно Коломойського, Дубінського або Деркача в офіційних інституціях України немає. Тому Україна не може офіційно їх розглядати.

"Якщо вони будуть, це вже питання другого порядку", — додав Данілов.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.