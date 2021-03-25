Данілов пояснив, чому РНБО не реагує на санкції США проти Коломойського: Україні не передавали жодних документів
Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, він пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського, а також нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача.
"Якщо країна у відповідний спосіб буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях, після того можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз кажете. Це не моя чи якогось іншого члена РНБО може бути забаганка, ми маємо працювати з документами", — зазначив Данілов.
За його словами, на сьогодні жодних документів стосовно Коломойського, Дубінського або Деркача в офіційних інституціях України немає. Тому Україна не може офіційно їх розглядати.
"Якщо вони будуть, це вже питання другого порядку", — додав Данілов.
Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.