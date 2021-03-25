ОПЗЖ стверджує, що СБУ провела обшук не в офісі "Українського вибору", а в її власному

У будівлі містяться приймальні Віктора Медведчука і ще 6 депутатів ОПЗЖ.

Про це сказано в заяві на офіційному сайті політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"В офісі партії "Опозиційна платформа ‒ За життя", в якому знаходяться приймальні семи депутатів від цієї політичної сили, зокрема голови Політради партії, народного депутата Віктора Медведчука, народних депутатів Тараса Козака, Василя Німченка, Юрія Загороднього, Віктора Чорного, Олександра Колтуновича, Іллі Ківи, СБУ та ОГП проводять обшук", - сказано в повідомленні.

У ОПЗЖ заявили, що обшук тільки "формально пов'язаний" з діяльністю руху "Український вибір".

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"До суду за санкцією на обшук звернулося керівництво Офісу генерального прокурора, хоча керівництву ОГП достовірно відомо, що офісу "Українського вибору" в цій будівлі як такого немає, але в ньому знаходяться приймальні народних депутатів і офіс партії", - додали в ОПЗЖ.

Партія стверджує, що стала жертвою "політичних репресій".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 березня СБУ провела обшуки в офісах руху "Український вибір", який очолює Віктор Медведчук. За версією слідства, рух в 2014 році сприяв проведенню незаконного "референдуму" в Криму. Після цього представники організації вдали, що закрили 210 її представництв, але насправді продовжили вести на окупованому півострові діяльність на шкоду Україні.