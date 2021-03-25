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У померлого після вакцинації провізора виявили коронавірус, - керівниця лабораторного центру Гопко

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У померлого після вакцинації провізора виявили коронавірус, - керівниця лабораторного центру Гопко
У Чернівцях у провізора аптеки, який 24 березня помер через інсульт, виявили коронавірус. Окрім того, COVID-19 підтвердили у двох колег, з якими раніяе він вакцинувався.

Про це Суспільному сказала очільниця обласного лабораторного центру Наталія Гопко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на момент вакцинації у чоловіка не було симптомів коронавірусу, вони проявилися на наступний день. Це пов'язано з інкубаційним періодом вірусу.

Випадок смерті не пов'язують з вакцинацією, оскільки у чоловіка була гіпертонічна хвороба.

Водночас, за словами гендиректора патолого-анатомічного бюро Дмитра Гречка, продовжують досліджувати аналізи, щоб встановити точну причину смерті.

Нагадаємо,у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Чоловік мав серцево-судинні захворювання, діабет та надмірну вагу. 15 березня його вакцинували від COVID-19.

Вчора прес-служба Міністерства охорони здоров'я повідомляла, що в той же день вакцину з того ж флакона, що і провізор, отримали ще 9 осіб. У двох із них підтвердили COVID-19 - тому ПЛР-тест взяли й у померлого провізора.

Топ коментарі

  • а ес c5e83b5a
    Именно так и выходит. Но есть неоспоримый факт: если бы в Одессе и Черновцах не делали инъекции вакцины, то две жизни не оборвалось. Люди бы жили. Один с гипертонией, другая с сердечно сосудистыми заболеваниями. Но жили бы. А все эти объяснения и оправдания типа вакцинирование не виновато в смерти людей еще более бесит и наталкивает на мысли об отказе от вакцинации.
  • U.L. Carst
    НЕТ. Прививка не содержит коронавирус. Но привести к усилению симптомов прививка, естественно, может. А именно, к тромбозу, который при "короне" и так развивается.

    А всё потому что степашка дебил. Перед прививкой нужно делать анализы, и как минимум, анализ на коронавирус. После прививки тоже, обязательно - смотреть, нет ли тромбоза. Но степашка дурак, организовать тестирование не в состоянии.
  • а ес c5e83b5a
    мне похер кацпы. чем их меньше, тем лучше.
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