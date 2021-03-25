В Україні з'явиться загальнодержавна кризова "гаряча лінія", - Немчінов

В уряді розроблено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової "гарячої лінії" в Україні.

"Сьогодні під час підсумкового засідання робочої групи було представлено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової "гарячої лінії" в Україні... По завершенню робочої групи було представлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції створення загальнодержавної телефонної кризової "гарячої лінії", що буде представлено в найближчій час на розгляд Уряду", - написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для оперативного і вчасного інформування населення України функціонал Урядового контактного центру (УКЦ) буде розширено: для всіх центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) з’являється можливість використання такої додаткової опції роботи контактного центру як кризова "гаряча лінія".



"Так, у разі виникнення кризової ситуації, визначеної у Кодексі цивільного захисту України чи у статті 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України", здійснюється оперативне інформування населення офіційною урядовою інформацією. Громадяни отримують можливість безпосередньо та швидко з урядового першоджерела дізнаватися повну та достовірну інформацію", - підкреслив Немчінов.

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Крім того, на думку міністра, наявність такого урядового комунікаційного механізму, як інформаційна кризова лінія, є надзвичайно важливим засобом протидії поширенню різноманітних фейків і вагомим внеском у забезпечення національної безпеки та оборони України в частині інформаційного захисту.



