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РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов

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РНБО готовий до будь-якого розвитку подій із Росією: ми не самотні, у нас є партнери, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони України готовий до будь-якого сценарію розвитку подій з Російською Федерацією.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є декілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію", - сказав він.

Як зазначив Данілов, Україна розуміє, що вона не самотня в протистоянні з агресором.

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"Потрібно розуміти, що ми не самотні, у нас є партнери, і ми постійно з ними спілкуємося, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, у Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки вдає, що він наш партнер. Ті, хто заграють з Російською Федерацією, так само є", - підкреслив Данілов.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Baraban
    А когда петух клюнет ,будем волать к волонтёрам и добровольцам.
  • Вася Ветров df1d9b32
    Данилов,давай я тебе обьясню,а то ты не понимаешь очевидного,если вдруг начнеться полномасштабная война с РФ ,все твои союзники и друзья страны,будут выражать очень глубокую озабоченность ,откуда-то из далека.
  • Рома Клименко
    Лучший партнер это собственная украинская Армия и флот! Которую нужно усиливать каждый день, новым вооружением 21 века, техникой и боеприпасами разного калибра!

    на проститутку европу- Евросоюз не надейтесь...они могут выразит только беспокойство и озабоченность...и остальную пургу нести.
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