Танки найманців РФ заправляються дизпаливом із заводу дружини Медведчука Марченко, - Данілов

Дизельним паливом, яке виробляє завод, яким володіє Оксана Марченко, заправляють російські танки, що стоять на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, Марченко і її чоловік Медведчук володіють нафтопереробним заводом, який розташований за 14 кілометрів від російсько-українського кордону, який захопила РФ.

"Що нам робити? Ми свою справу зробили (мова про введення санкцій. - Ред.). Звичайно, мені дуже хотілося, щоб це було швидко, але, на жаль, ми 30 років живемо в країні, в якій дуже багато говорять, дуже багато щось обіцяють, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон", - зазначив секретар РНБО.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО ввів санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і їхнього оточення. Всього під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. В РНБО введення санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.