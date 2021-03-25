Вакцинація - конкуренція лідерів. Порошенко би впорався, але Зеленський її програв і залишив людей без захисту, - "ЄС"

Команда Зеленського стала другим за потужністю після російського агітпропу джерелом поширення фейків, особливо в тому, що стосується Петра Порошенка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще не вщухли хвилі після їхньої недільної дези про те, ніби Порошенко особисто керував розмальовуванням Офісу Президента, як слуга-нардеп Радуцький випустив нову "качку", ніби п’ятий Президент зірвав постачання чергової партії індійської вакцини.

Протягом години чергова брехня команди Зе була спростована повідомленнями як мінімум трьох джерел: агенції "Ройтерз", "Голосу Америки" та авторитетного індійського медіа "Хінду". Правда полягає в тому, що Індія обмежує експорт вакцин через посилення пандемії всередині країни", - відзначили в" ЄС ".

В "Європейській Солідарності" вважають, що Михайло Радуцький і Офіс Президента, звідки йому надиктували його пост, повинні були б вибачитися перед Петром Порошенком за цинічні звинувачення. Вони не за адресою.

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Володимир Зеленський, а не Степанов і Ляшко, несе персональну відповідальність за зрив вакцинації, провал боротьби з пандемією, за смерті тисяч людей, за теперішній і майбутні карантини та локдауни – з огляду на те, що наявні та законтрактовані обсяги препаратів в осяжній перспективі не здатні розірвати ланцюг захворюваності і повернути країну до нормального життя. До кінця року, за найбільш оптимістичним сценарієм, вдасться прищепити не більше 4 мільйонів людей, – менше десятої частини.

Влітку минулого року Зеленський мав зробити внесок в ініційований Євросоюзом фонд із створення вакцини і бути першим у черзі на отримання препаратів. Замість того гроші антиковідного фонду він закатав у позолочений асфальт "Великого крадівництва", який нині сходить разом із талим снігом. А якби вони використовувалися за призначенням, це б дозволило вчасно законтрактувати вакцини і зробити щеплення десяткам мільйонів українців, заявляють у партії.

"Так, за вакцини точиться жорстка конкуренція. Це сувора правда. Це конкуренція між президентами і главами урядів різних країн. Зеленський цієї конкуренції цілком передбачувано не витримав, і це гірка правда. Недарма в Україні здавна кажуть: "До булави ще треба й голови"", - підкреслюють в "Європейській Солідарності".

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Майже ніхто вже не сумнівається, що, станься така біда в часи Порошенка, він винятково завдяки своєму дипломатичному хисту забезпечив би країну достатньою кількістю вакцин і захистив би українців. Але скоро вже почнеться третій рік президентства Зеленського. Час списувати усе на попередників давно сплив. Настав, натомість, час відповідати за свою недолугу діяльність та злочинну бездіяльність.

"Європейська Солідарність" ще раз наполягає на скликанні засідання РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій, де вже колективний розум має знайти відповіді на виклики, з якими не здатен впоратися сам Зеленський.