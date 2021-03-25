Миколаївщина перейде в "червону" зону карантину 27 березня, - Немчінов

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про переведення Миколаївської області в "червону" зону карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Державна комісія вирішила встановити: - з 00 годин 00 хвилин 27 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати на території Миколаївської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаєві посилили карантин до 3 квітня, щоб уникнути потрапляння в "червону" зону

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