Зустріч у "нормандському форматі" не відбудеться, поки не буде узгоджено спільний план стосовно Донбасу, - Кравчук

Нормандська зустріч стосовно Донбасу на вищому рівні навряд чи відбудеться у квітні. Про дату такої зустрічі не варто говорити, поки не буде узгоджено новий план з мирного врегулювання конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24".

"На жаль, зараз я вже не можу так сказати, тому що життя змінюється і процеси постійно уточнюються, аналіз стає глибшим і факти - очевиднішими. Головне, дії стають відкритішими. Тому сказати, що зустріч буде в квітні, я не знаю", - зазначив Кравчук, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі в "нормандському форматі" наступного місяця.

На його думку, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Францією кластерів для реалізації мінських угод.

"Поки не буде узгоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить ... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі", - додав Кравчук.