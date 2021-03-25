Укравтодор трансформується за європейським зразком, - Кубраков

Голова Укравтодору Олександр Кубраков представив у ДП "ДерждорНДІ" план на 2021-2023 роки, за яким рухатиметься Укравтодор у рамках президентської програми "Велике будівництво". Фундаментальні зміни у галузі втілюватимуться за принципами країн ЄС та на підставі успішних кейсів західних партнерів. Зокрема, низка ключових реформ буде реалізовуватися за підтримки ЄБРР.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі управлінські рішення мають бути засновані на даних, data-basedpolicies, за планами та стратегіями має стояти наука. Саме тому, тільки із активною роботою ДП "ДерждорНДІ" можливо втілити усі реформи, над якими ми зараз спільно працюємо із ЄБРР, нашими іншими міжнародними партнерами, командою підтримки реформ в Укравтодорі". – зазначив Кубраков.

Серед інституційних змін, які втілює Укравтодор для попередження корупційних ризиків, зокрема, запровадження Плану антикорупційних заходів у рамках проєкту з ЄБРР, переведення усієї тендерної документації у електронний формат, створення відкритих реєстрів асфальто-бетонних заводів та калькулятору розрахунку досвіду підрядника, лібералізація ціноутворення: від етапу проєкту до звітування за виконані роботи.

Читайте також: Усі 6 смуг на мосту через Хаджибейський лиман відкриють до травня, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

ДАК "Автомобільні дороги України" вже отримала Наглядову раду, розпочала співпрацю з Прозоро.Продажі, розробили стратегію розвитку з фокусом на попередження корупції. Паралельно реалізується стратегія покращення управління якістю, яка передбачає низку заходів та нововведень. Зокрема, оновлення підходу до моніторингу доріг. Найближчими днями буде оголошено закупівлі, які вперше спрямовані на збір та аналіз інструментальних даних щодо стану доріг.

Із наступного року – повністю автоматизуватиметься пріоритизація ремонтних та будівельних робіт завдяки системі HDM-4. Уже заплановане навчання спеціалістів для роботи з системою, яка використовується 134 урядами країн, рекомендована Світовим банком та обома світовими дорожніми асоціаціями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хід ремонту доріг, який здійснює Укравтодор, можна відстежувати на спеціальній інтерактивній карті, - Кубраков

Також, планується застосувати на найбільших дорожніх проєктахміжнародно визнаних форм договорів, у тому числі – FIDIC, NEC та інші. Це потребуватиме не тільки перегляду системи контрактування підрядників, але й, знову ж, ціноутворення, арбітражу та інших системних речей.

Як повідомлялось, заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у планах "Великого будівництва" на 2021 рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.