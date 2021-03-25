Щоб навести порядок в Укрзалізниці, потрібен поділ компанії на вертикалі з прозорими фінансами, - "слуга народу" Устенко

Проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити тільки шляхом реформування компанії і ведення зрозумілої кадрової політики.

Про це написав народний депутат Олексій Устенко в блозі на "Обозревателе", повідомляє Цензор.НЕТ.

Депутат нагадав, що проблеми "Укрзалізниці" не вирішуються вже десятки років і ситуація в компанії з кожним роком погіршується. На сьогодні понад 90% локомотивів вичерпали свій ресурс. Більше третини всіх залізничних шляхів потребує капітального ремонту або навіть повної заміни. Бракує коштів на модернізацію.

На думку Устенка, для виведення "Укрзалізниці" з кризи необхідно провести реформу компанії, яка передбачає її поділ на окремі вертикалі з прозорими фінансами і тарифоутворенням.

"Реформи, яка лібералізує залізничний ринок, вимагає і бізнес, і інвестори, і самі українці, треба реалізовувати. Неодноразово про неї заявляли різні керівники і Міністерства інфраструктури, і уряд. Бізнес очікує, що всі гравці застосовуватимуть one voice policy, для того щоб не продовжувати створення непорозумінь і невизначеності", - зазначив Устенко.

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Він також акцентував на необхідності ведення прозорої та зрозумілої кадрової політики в компанії. "Компанії необхідна зрозуміла й логічна кадрова політика. Ситуація, коли кожні півроку змінюється керівник - неприйнятна", - підкреслив Устенко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці".

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що Володимира Жмака звільнили через боротьбу груп інтересів за переділ власності компанії.

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Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медустанови, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Крім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.