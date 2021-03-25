Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Світлодарська, втрат немає, - пресцентр ОС
8119
Від початку цієї доби 25 березня, було зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій у районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Недалеко від селища Світлодарське, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.