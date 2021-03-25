Компанія "Військсервіс Волонтер" поставляє в ЗСУ тухле м'ясо і гнилі овочі та фрукти, - депутатка "Голосу" Бобровська (доповнено). ФОТО
Про це пише у Фейсбуці народна депутатка "Голосу" Соломія Бобровська, інформує Цензор.НЕТ.
На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на постачання харчів виграє компанія фаворит – ВІйськсервіс Волонтер. З високою націнкою вони постачають в Збройні Сили України гниле м’ясо, овочі та фрукти з пліснявою", - написала нардепка.
За словами Бобровської, таких випадків дуже багато, але керівництво Міноборони ігнорує скарги на продукти, а глава відомства Таран у відповідь на її запитання заявив, що таких порушень давно немає.
"А тим часом у Міноборони - два невиконані рішення суду, три рішення АМКУ, і кілограми гнилих продуктів, які купують для армії за гроші платників податків.
Дуже чекаю засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки з цього питання ", - додала Бобровська.
Інформацію про гнилі продукти в армії підтверджує радник командувача Сухопутними військами Олена Шевцова.
"При цьому цькують зампотилів бригад, щоб це все брали. Якщо не прийняти одразу, виникають незручності, тому що заміна продуктів - це час, а годувати людей потрібно вже сьогодні, і штрафи для цих покидьків не страшні", - написала вона.
За словами Шевцової, це питання в армії порушували вже неодноразово, і нещодавно відбулася нарада за участю керівника компанії, який обіцяв виправити ситуацію, але нічого не змінилося.