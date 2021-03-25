Житомирський бронетанковий завод підготував для передачі ЗСУ 26 БМП, вилучених через суд у польського постачальника, - Укроборонпром. ФОТО

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" відновило і підготувало до передачі Збройним силам України 26 БМП-1АК, які раніше за рішенням суду були примусово вилучені у польського постачальника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Згідно з контрактом, укладеним ще в 2017 році, польська компанія "WTORPLAST S.A." повинна була поставити понад 90 одиниць техніки для українських військових три роки тому. Однак українська сторона отримала тоді лише 20 машин.

У липні 2020 польський суд задовольнив позов української Державної компанії "Укрспецекспорт" до "WTORPLAST S.A." і зобов'язав останню поставити 26 одиниць техніки Україні, а також повернути авансові платежі за контрактами і компенсувати судові витрати - загалом понад 3 млн доларів США.

У жовтні минулого року бойові машини піхоти були доставлені на Житомирський бронетанковий завод. Техніка надійшла в незадовільному технічному стані і без документації.

"Довелося усувати наслідки тривалого зберігання техніки. Було перевірено шасі, двигуни, підготовлена ​​необхідна документація тощо. Зараз машини повністю відповідають технічним вимогам замовника і пройшли всі необхідні випробування. Військове представництво їх прийняло. БМП готові до відвантаження замовнику - Міністерству оборони України", - розповіли на підприємстві.

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