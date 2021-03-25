Перша партія китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac прибула в "Бориспіль". ФОТО

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак, який привіз в Україну першу партію китайської вакцини CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському повідомили в аеропорту "Бориспіль".

Літак зустрічали представники компанії "Лекхім", головний санітарний лікар Віктор Ляшко, представники посольства Китайської Народної Республіки в Україні та представники Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що ця партія складатиметься з 200 000 доз вакцини. Ця партія є частиною замовлення розміром 1 млн 915 000 доз.

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У посольстві України в Китаї зазначили, що ця вакцина пройшла всі етапи клінічних досліджень, і її вже використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

Степанов також повідомив, що згідно із законодавством вакцина ще має пройти в Україні лабораторний контроль, який може зайняти до 10 днів. CoronaVac використовуватимуть для щеплень згідно з планом вакцинації.





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