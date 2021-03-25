Справа "НЗФ Семенченка і Шевченка": суд відправив першого підозрюваного Новікова під домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід першому з шести підозрюваних у справі про створення незаконного збройного формування, в якому фігурують екснардеп Семен Семенченко й агент НАБУ Євген Шевченко.

Про це Шевченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Першого підозрюваного, Олександра Новікова, суддя відправила під домашній арешт. Розгляд моєї справи перенесено на завтра на 14:00", - написав він.

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Шевченко зазначив, що дивився брифінг представників СБУ, в якому вони розповідали про хід розслідування, і пообіцяв пізніше спростувати озвучену на брифінгу інформацію.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. В СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

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