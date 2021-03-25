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Справа "НЗФ Семенченка і Шевченка": суд відправив першого підозрюваного Новікова під домашній арешт

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Справа "НЗФ Семенченка і Шевченка": суд відправив першого підозрюваного Новікова під домашній арешт
Суд обрав запобіжний захід першому з шести підозрюваних у справі про створення незаконного збройного формування, в якому фігурують екснардеп Семен Семенченко й агент НАБУ Євген Шевченко.

Про це Шевченко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Першого підозрюваного, Олександра Новікова, суддя відправила під домашній арешт. Розгляд моєї справи перенесено на завтра на 14:00", - написав він.

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Шевченко зазначив, що дивився брифінг представників СБУ, в якому вони розповідали про хід розслідування, і пообіцяв пізніше спростувати озвучену на брифінгу інформацію.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. В СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

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Справа НЗФ Семенченка і Шевченка: суд відправив першого підозрюваного Новікова під домашній арешт 01

Топ коментарі

  • Ulrich Shtal
    Очевидно, що це перший пробний камінь в бік добровольчих батальйонів. Вони усі були в 2014-2015 НЗФ, тому в принципі можа буде підгребти потім усіх, якщо попустити. Кумедно, уклоніст садить тих, хто рятував Україну. А керують усім ті, хто злив РФ справу вагнерівців і взявся платити армії, щоб не вибивала окупантів.
  • Scorpman Y
    "самага апаснага тЫрарЫста" - и под домашний арест?))
    а тупее придумать не смогли.. или это максимум что судьи (свои) - осилили?))
  • Бумеранг Жри Те
    Карма - вона така !!!

    Дело "НВФ Семенченко и Шевченко": суд отправил первого подозреваемого Новикова под домашний арест - Цензор.НЕТ 8445 Дело "НВФ Семенченко и Шевченко": суд отправил первого подозреваемого Новикова под домашний арест - Цензор.НЕТ 6848
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