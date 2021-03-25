"Було одне місце в Змієві, але його зайняли". Харків'янка розповіла, як шукала кисневий концентратор і місця в лікарні для родичів із СOVІD-19

У Харкові лікарі "швидкої" відмовилися госпіталізувати літніх пацієнтів із коронавірусною інфекцією, оскільки місця в лікарнях закінчилися

Про це розповіла харків'янка Ганна Лебедєва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Восени від коронавірусу вона втратила матір – тоді місце в лікарні для неї знайшли за тиждень після звернення і забрали відразу в реанімацію з 98% ураженням легень. Іще за тиждень вона померла. Зараз захворіли батьки покійного чоловіка Лебедєвої, обом – за 70.

"У п'ятницю почала їх допитувати. І вони зізналися, що так, трохи захворіли. На той момент у мами сатурація була 96 – це нормально. А у тата – 90. Якщо показник нижче за 92, тоді потрібна госпіталізація, – пояснила жінка. – Ми викликали "швидку". "Швидка" приїхала, послухала – у тата запалення легень – і... поспівчувала нам. Тому що місць у лікарнях немає. Тобто, як вони сказали, на ранок суботи вільних місць не було. Було одне місце у Змієві, і його вже зайняли".

Вона розповіла, що через брак місць харків'ян везуть також в Ізюм, але госпіталізувати хворих на COVID-19 у лікарні, де немає місць із киснем, марно. Кисневий концентратор для свекрів їй надіслав поштою благодійний фонд "Свої", який надає апарати в оренду.

"Це в тому випадку, якщо він у них є в наявності. Зараз нам пощастило, тому що цей концентратор тільки приїхав, його люди повернули після лікування. Щоб отримати апарат, я надала фонду копії паспортів батьків і довідку від лікаря. Із нею складніше було. Мені відмовила терапевтка, мені відмовила завідувачка відділення. Бояться давати довідки. Чому? Незрозуміло. Фонд каже, часто доводиться відмовляти людям, тому що концентраторів на всіх не вистачає. Цей концентратор їздить по всій Україні, рятує людей", – зазначила Лебедєва.

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Коли з'ясували, що у свекра 40% ураження легень, а у свекрухи – 5%, але є множинні осередки запалення, сім'я знову викликала "швидку".

"У понеділок удруге викликали "швидку". Повторні співчуття, повторні "місць немає". Жодних прогнозів", – розповіла журналістам харків'янка.

Вона додала, що протягом п'яти днів на лікування родичів витратила 9 тис. грн.

У Харківській облдержадміністрації заявляли, що в регіоні централізованим киснем обладнано 1095 ліжок, із яких у Харкові – 318, повідомлялось 23 березня.

22 березня волонтерка і ексрадниця голови Харківської ОДА Наталія Попова повідомила у своєму Facebook, що ОДА подає до Міністерства охорони здоров'я неправдиві дані про завантаження кисневих ліжок. За її словами, хворих на COVID-19 везуть до лікарень за 100 км від Харкова, але вільні місця закінчилися вже і в райцентрах. "ОДА в особі профільного заступника визнала, що в нас проблеми з доступом до кисню", – зазначила Попова.