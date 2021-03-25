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Мешканка Коломиї піде під суд за пост у фейсбуці про вакцину

23 090193
Мешканка Коломиї піде під суд за пост у фейсбуці про вакцину
Жінку підозрюють у поширенні неправдивих чуток, їй загрожує штраф або громадські роботи.

Про це повідомляє пресслужба Коломийського міськрайонного суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканка Коломиї в мережі інтернет на своїй сторінці "фейсбук" поширила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення", - сказано в повідомленні.

На жінку складено адміністративний протокол за статтею 173-1 (поширення неправдивих чуток).

Їй загрожує штраф у сумі від 170 до 255 грн або до одного місяця громадських робіт.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Пф.....Подивіться Лігу сміху, яка належить зеленському.... там взагалі прирівнюють стан вакцинованого до наркотичного сп'яніння.
    От як влада пропагує вакцинацію.
    https://censor.net/ru/video_news/3255536/liga_smeha_vysmeivaet_vaktsinatsiyu_i_ee_pobochnye_effekty_na_fone_rosta_zabolevaemosti_covid19_vaktsinu
  • Привет
    То бишь о говновакцине или хорошо или ничего...да?? А то степашка на новую куртку не заработает....
  • Ksenia VB
    Таке ж питання я ставлю всім зелєбобам...
    Це ж треба, щоб так накрило масово.
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