Мешканка Коломиї піде під суд за пост у фейсбуці про вакцину
23 090193
Жінку підозрюють у поширенні неправдивих чуток, їй загрожує штраф або громадські роботи.
Про це повідомляє пресслужба Коломийського міськрайонного суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканка Коломиї в мережі інтернет на своїй сторінці "фейсбук" поширила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всіх етапів випробування, що могло викликати паніку серед населення", - сказано в повідомленні.
На жінку складено адміністративний протокол за статтею 173-1 (поширення неправдивих чуток).
Їй загрожує штраф у сумі від 170 до 255 грн або до одного місяця громадських робіт.