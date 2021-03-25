Зеленський затвердив воєнну доктрину
Відповідний указ №121/2021 від 25 березня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стратегія воєнної безпеки України визначає захист суверенітету і територіальної цілісності країни як одну з найважливіших функцій держави і справу всього українського народу.
"Головною метою Стратегії воєнної безпеки України є заздалегідь підготовлена і всебічно забезпечена комплексна оборона України в рамках стримування, стійкості і взаємодії, яка забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України і в межах державного кордону України, сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуття членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях щодо підтримання миру і безпеки", - сказано в доктрині.
Зазначено, що Україна не має на меті досягти воєнного паритету з РФ, тому що це призвело б до надмірної мілітаризації держави і виснаження національної економіки. Замість цього передбачено підтримку балансу і синергії воєнних і невоєнних засобів забезпечення військової безпеки.
З повним текстом воєнної доктрини можна ознайомитися тут.