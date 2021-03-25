Зеленський затвердив воєнну доктрину

Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України".

Відповідний указ №121/2021 від 25 березня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стратегія воєнної безпеки України визначає захист суверенітету і територіальної цілісності країни як одну з найважливіших функцій держави і справу всього українського народу.

"Головною метою Стратегії воєнної безпеки України є заздалегідь підготовлена ​​і всебічно забезпечена комплексна оборона України в рамках стримування, стійкості і взаємодії, яка забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України і в межах державного кордону України, сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуття членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях щодо підтримання миру і безпеки", - сказано в доктрині.

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Зазначено, що Україна не має на меті досягти воєнного паритету з РФ, тому що це призвело б до надмірної мілітаризації держави і виснаження національної економіки. Замість цього передбачено підтримку балансу і синергії воєнних і невоєнних засобів забезпечення військової безпеки.

З повним текстом воєнної доктрини можна ознайомитися тут.